Пегула проводит 200-ю неделю подряд в топ-10
Пятая ракетка мира Джессика Пегула начала 200-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA.
Впервые она вошла в десятку 6 июня 2022 года и с тех пор не покидала этот список. Это третья по продолжительности действующая серия:
281 неделя – Арина Соболенко (с 16 ноября 2020 года);
231 неделя – Ига Швентек (с 1 ноября 2021 года);
200 недель – Пегула (с 6 июня 2022 года);
186 недель – Коко Гауфф (с 12 сентября 2022 года);
95 недель – Жасмин Паолини (с 10 июня 2024 года);
55 недель – Мирра Андреева (с 17 марта 2025 года);
38 недель – Аманда Анисимова (с 14 июля 2025 года);
34 недели – Елена Рыбакина (с 11 августа 2025 года);
9 недель – Элина Свитолина (с 2 февраля 2026 года);
7 недель – Виктория Мбоко (с 16 февраля 2026 года).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
