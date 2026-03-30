Лопес о жалобах Алькараса во время матча с Кордой: «Ему нужно научиться контролировать такие порывы»

Лопес о жалобах Алькараса: важно держать себя в руках перед соперником.

Самуэль Лопес прокомментировал поведение Карлоса Алькараса на турнире в Майами.

По ходу матча третьего круга с Себастьяном Кордой (3:6, 7:5, 3:6) испанец жаловался команде: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».

«Скажем так, я не считаю, что это нужно принимать как норму и просто оставлять все как есть. Но в то же время в этом нет ничего удивительного.

Ему 22 года, и важно, чтобы он осознавал, что подобные слова быстро расходятся. Мы понимали, в каком состоянии приехали в Майами, и какая была ситуация. Ему нужно научиться контролировать такие порывы. Они у него всегда были, но с каждым разом проявляются все меньше. Особенно важно держать себя в руках перед соперником, чтобы в определенные моменты не показывать слабость.

Это еще и способ выразить себя, выплеснуть напряжение и накопившуюся усталость. Не стоит придавать этому больше значения, чем оно того заслуживает».

Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Eurosport
logoКарлос Алькарас
logoMiami Open
logoСебастьян Корда
logoATP
Марракеш (ATP). Ганфманн вышел во 2-й круг, Вукич, Алис выбыли
31 минуту назад
Хьюстон (ATP). Свайда играет с Вальехо, Пиннингтон Джонс поборется с Чжичжэнь Чжаном, Бруксби – с Макдональдом
37 минут назадLive
Чарлстон (WTA). Брэди играет с Томовой, Путинцева вышла во 2-й круг, Захарова, Лис, Стивенс выбыли
55 минут назадLive
Пегула о переносе итогового из Саудовской Аравии: «Думаю, они и сами пока не знают, где будет проходить турнир»
57 минут назад
Богота (WTA). Тихонова борется с Папамихаил, Мария – с Медиорреал Ариас, Кава вышла во 2-й круг
сегодня, 18:22Live
Циципас заменит Давидовича-Фокина на выставочном турнире в Ниме
сегодня, 17:52
Вукич и Алис проиграли соперникам из-за пределов топ-500 на старте турнира в Марракеше
сегодня, 17:28
Лехечка о поражении от Синнера: «Сегодня снова увидел, что еще есть над чем работать»
сегодня, 16:53
Алькарас, Радукану и Тиафу снялись в рекламе Evian
сегодня, 16:28Фото
Итоговый турнир WTA переедет из Саудовской Аравии в 2027-м (Бен Ротенберг)
сегодня, 15:44
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
сегодня, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
