Лопес о жалобах Алькараса во время матча с Кордой: «Ему нужно научиться контролировать такие порывы»

Лопес о жалобах Алькараса: важно держать себя в руках перед соперником.

Самуэль Лопес прокомментировал поведение Карлоса Алькараса на турнире в Майами.

По ходу матча третьего круга с Себастьяном Кордой (3:6, 7:5, 3:6) испанец жаловался команде : «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».

«Скажем так, я не считаю, что это нужно принимать как норму и просто оставлять все как есть. Но в то же время в этом нет ничего удивительного.

Ему 22 года, и важно, чтобы он осознавал, что подобные слова быстро расходятся. Мы понимали, в каком состоянии приехали в Майами , и какая была ситуация. Ему нужно научиться контролировать такие порывы. Они у него всегда были, но с каждым разом проявляются все меньше. Особенно важно держать себя в руках перед соперником, чтобы в определенные моменты не показывать слабость.

Это еще и способ выразить себя, выплеснуть напряжение и накопившуюся усталость. Не стоит придавать этому больше значения, чем оно того заслуживает».

Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона