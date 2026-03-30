Лопес о жалобах Алькараса во время матча с Кордой: «Ему нужно научиться контролировать такие порывы»
Самуэль Лопес прокомментировал поведение Карлоса Алькараса на турнире в Майами.
По ходу матча третьего круга с Себастьяном Кордой (3:6, 7:5, 3:6) испанец жаловался команде: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».
«Скажем так, я не считаю, что это нужно принимать как норму и просто оставлять все как есть. Но в то же время в этом нет ничего удивительного.
Ему 22 года, и важно, чтобы он осознавал, что подобные слова быстро расходятся. Мы понимали, в каком состоянии приехали в Майами, и какая была ситуация. Ему нужно научиться контролировать такие порывы. Они у него всегда были, но с каждым разом проявляются все меньше. Особенно важно держать себя в руках перед соперником, чтобы в определенные моменты не показывать слабость.
Это еще и способ выразить себя, выплеснуть напряжение и накопившуюся усталость. Не стоит придавать этому больше значения, чем оно того заслуживает».
Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона