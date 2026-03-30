Пегула о переносе итогового из Саудовской Аравии: «Думаю, они и сами пока не знают, где будет проходить турнир»
Пегула об итоговом турнире-2027: WTA пока не знает, где он будет проходить.
Пятая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о переносе итогового турнира WTA из Эр-Рияда в 2027-м. Ранее об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.
«Я, конечно, понимала, что трехлетний срок подходит к концу. Меня немного проинформировали, но без подробностей. Думаю, они и сами пока не знают, где будет проходить турнир».
В прошлом месяце американка возглавила Совет по архитектуре тура.
Теннисисток так бесит календарь, что WTA решила измениться. Какие есть варианты?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @colincsalao
Был такой уже - архитектор перестройки..
