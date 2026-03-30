Вукич и Алис проиграли соперникам из-за пределов топ-500 на старте турнира в Марракеше

84-я ракетка мира Александр Вукич и 90-я ракетка мира Кентен Алис вылетели на старте ATP 250 в Марракеше.

Вукич уступил № 587 Тахе Баади (2:6, 6:3, 1:6), Алис – № 731 Кариму Беннани (4:6, 7:6(5), 2:6).

Оба марокканца одержали крупнейшие победы в карьере. 18-летний Беннани ранее не выступал даже на «Челленджерах».

