  • Вукич и Алис проиграли соперникам из-за пределов топ-500 на старте турнира в Марракеше
84-я ракетка мира Александр Вукич и 90-я ракетка мира Кентен Алис вылетели на старте ATP 250 в Марракеше.

Вукич уступил № 587 Тахе Баади (2:6, 6:3, 1:6), Алис – № 731 Кариму Беннани (4:6, 7:6(5), 2:6).

Оба марокканца одержали крупнейшие победы в карьере. 18-летний Беннани ранее не выступал даже на «Челленджерах».

«300-й теннисист в мире – просто бомж». Интервью с Гулиным, который вернулся после атаки на судью

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Два обосранца, какой же позор
