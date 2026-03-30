Лехечка о поражении от Синнера: «Сегодня снова увидел, что еще есть над чем работать»

Лехечка о финале с Синнером: такие матчи показывают, что мне еще есть куда расти.

14-я ракетка мира Иржи Лехечка ответил, готов ли он составить конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру .

Вчера чех уступил Синнеру в финале «Мастерса» в Майами со счетом 4:6, 4:6.

«Думаю, такие матчи показывают, что мне еще есть куда расти. Я провел отличный турнир и был очень доволен игрой, но сегодня снова увидел, что еще есть над чем работать.

Мне действительно нужно продолжать совершенствоваться, если я хочу обыгрывать этих парней в финальных стадиях «Мастерсов» и Большие шлемов», – сказал Лехечка не пресс-конференции.

Синнер стал еще страшнее