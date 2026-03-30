Алькарас, Радукану и Тиафу снялись в рекламе Evian
Карлос Алькарас, Эмма Радукану и Фрэнсис Тиафу снялись в рекламе воды Evian. В кампании также поучаствовали гольфистка Селин Бутье и художник Джефф Кунс.
Алькарас стал амбассадором бренда в июне прошлого года. Радукану сотрудничает с Evian с 2021-го, Тиафу – с 2024-го.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Evian
Ни ума, ни фантазии у Евиан.