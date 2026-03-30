Итоговый турнир WTA переедет из Саудовской Аравии в 2027-м (Бен Ротенберг)
В 2026-м итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии в последний раз, пишет Бен Ротенберг. WTA Finals в Эр-Рияде проводится с 2024-го.
По информации журналиста, переговоры между WTA и федерацией тенниса Саудовской Аравии не привели к продлению контракта.
На данный момент организация уже ищет новое место для проведения турнира – он может переехать в один из городов Северной Америки.
Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: benrothenberg.com
2 комментария
Оказывается, иногда деньги не решают все. У игроков было много вопросов к месту проведения.
Ротенберги и в теннисе
