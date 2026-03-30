Тренер Алькараса: «Мы могли пропустить «Мастерс» в Монте-Карло, если бы в Майами все сложилось идеально»
Тренер Карлоса Алькараса Самуэль Лопес рассказал о планах на грунтовую часть сезона.
– Грунтовая серия – Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Сыграет ли он на всех турнирах?
– Планируем выступить везде. Мы могли пропустить «Мастерс» в Монте-Карло, если бы в Майами все сложилось идеально. Но теперь Монте-Карло будет скорее подготовительным турниром.
Дело в том, что подготовительные турниры иногда позволяют быстро войти в ритм. Мы относимся к Монте-Карло так же, как и в прошлом году. Тогда все сложилось удачно, и в итоге он стал чемпионом.
Почти для всех игроков это первый турнир на грунте, так что все находятся в примерно одинаковых условиях. Наша цель – постараться грамотно распределить силы и подойти к «Ролан Гаррос» в оптимальной форме.
Первый грунтовый «Мастерс» сезона пройдет с 5 по 12 апреля.
в прошлом году Мастерс пропустили и нормально было, так что пожертвуют любым турниром по необходимости без проблем. Тем более что отрыв по очкам комфортный.