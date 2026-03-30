  Тренер Алькараса: «Мы могли пропустить «Мастерс» в Монте-Карло, если бы в Майами все сложилось идеально»
Тренер Алькараса: «Мы могли пропустить «Мастерс» в Монте-Карло, если бы в Майами все сложилось идеально»

Самуэль Лопес: Монте-Карло будет подготовительным турниром для Алькараса.

Тренер Карлоса Алькараса Самуэль Лопес рассказал о планах на грунтовую часть сезона.

– Грунтовая серия – Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Сыграет ли он на всех турнирах?

– Планируем выступить везде. Мы могли пропустить «Мастерс» в Монте-Карло, если бы в Майами все сложилось идеально. Но теперь Монте-Карло будет скорее подготовительным турниром.

Дело в том, что подготовительные турниры иногда позволяют быстро войти в ритм. Мы относимся к Монте-Карло так же, как и в прошлом году. Тогда все сложилось удачно, и в итоге он стал чемпионом.

Почти для всех игроков это первый турнир на грунте, так что все находятся в примерно одинаковых условиях. Наша цель – постараться грамотно распределить силы и подойти к «Ролан Гаррос» в оптимальной форме.

Первый грунтовый «Мастерс» сезона пройдет с 5 по 12 апреля.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Eurosport
Да уж вы распределяйте там получше, не нужен нам «страшила» в чемпионах РГ :)))
в прошлом году Мастерс пропустили и нормально было, так что пожертвуют любым турниром по необходимости без проблем. Тем более что отрыв по очкам комфортный.
Ответ cosset
190 очков отрыв...не сказать что очень комфортный)
