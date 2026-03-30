Стефанос Циципас: «Грунт – это одновременно и поле для игры, и холст»

49-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мыслями о начале грунтового сезона.

«Грунтовый сезон наконец-то начался.

Раздробленный красный кирпич – это одновременно и поле для игры, и холст. С каждым сетом и матчем этот холст снова очищается, предоставляя возможность создать новую картину или рассказать новую историю.

Это очищение души, возможность переродиться», – написал грек в соцсети.

