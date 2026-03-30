  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Минаев о работе с Бубликом: «У нас нет амбиций зарабатывать на этом деньги. Я искренне влюбился в его талант»
0

Минаев о Бублике: считаю, что он совершенно великий атлет.

Сергей Минаев рассказал, что сотрудничество с Александром Бубликом не преследует коммерческих целей.

С декабря прошлого года команда Минаева занимается развитием бренда, медиа-сопровождением и бизнес-проектами Бублика.

«Мне написал в личку Саша Бублик: «Сергей Сергеевич, здравствуйте. Я ваш поклонник». Я говорю: «А я ваш поклонник. Вы так виртуозно материтесь, а играете еще лучше». Ну и мы начали переписываться. Я не так глубоко разбирался в теннисе, сейчас понимаю все гораздо лучше.

Потом он приехал в Москву, мы с ним потусили, сделали интервью для «Чтива», он меня пригласил к себе в «Чай с Бубликом», я дал ему интервью. Потом он начал спрашивать: «У меня вот такое интервью, мне там задают такие вопросы». Я советовал: «Лучше так ответить, а здесь лучше вообще не давать интервью, это пустая трата времени».

В какой-то момент я сказал, что этим должен заниматься профессионал, а ты должен думать только о том, как подать 217 км/ч, а не о том, как давать интервью, как выбирать между ресурсами или блогерами. Он ответил, что они пытались, но не получалось. Я говорю: «Слушай, давай мы будем этим заниматься».

У нас нет амбиций зарабатывать на этом деньги, потому что мы зарабатываем на другом. Я правда искренне влюбился в его талант. Считаю, что он совершенно великий атлет», – сказал Минаев в интервью Александру Соколовскому.

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
logoАлександр Бублик
logoATP
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Марракеш (ATP). 1-й круг. Вукич играет с Баади, Де Йонг встретится с Ганфманном, Алис – с Беннани
49 минут назадLive
Чарлстон (WTA). 1-й круг. Захарова сыграет с Ястремской, Лис – с Волынец, Путинцева – с Сан
49 минут назад
Лехечка о том, что Синнер сделал два брейка в финале в Майами: «Хотелось бы не отдавать подачу весь год, но это невозможно»
сегодня, 11:14
Синнера облили шампанским в раздевалке после победы в Майами
сегодня, 10:29Видео
Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Алькарас очень хорош на грунте, но я сосредоточен на себе»
сегодня, 09:29
Синнер о том, что пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами в 2025-м: «Я очень скучал по этим турнирам»
сегодня, 08:58
Соболенко и Синнер – четвертая пара игроков, оформившая «Солнечный дубль» за один сезон
сегодня, 07:56
Рейтинг ATP. Зверев обошел Джоковича и вернулся в топ-3, Лехечка дебютировал в топ-15
сегодня, 07:21
Рейтинг WTA. Гауфф вытеснила Швентек из топ-3, Александрова опустилась на 13-ю строчку
сегодня, 06:50
Синнер – первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета
вчера, 23:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
сегодня, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Рекомендуем