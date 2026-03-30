Минаев о работе с Бубликом: «У нас нет амбиций зарабатывать на этом деньги. Я искренне влюбился в его талант»

Минаев о Бублике: считаю, что он совершенно великий атлет.

Сергей Минаев рассказал, что сотрудничество с Александром Бубликом не преследует коммерческих целей.

С декабря прошлого года команда Минаева занимается развитием бренда, медиа-сопровождением и бизнес-проектами Бублика.

«Мне написал в личку Саша Бублик: «Сергей Сергеевич, здравствуйте. Я ваш поклонник». Я говорю: «А я ваш поклонник. Вы так виртуозно материтесь, а играете еще лучше». Ну и мы начали переписываться. Я не так глубоко разбирался в теннисе, сейчас понимаю все гораздо лучше.

Потом он приехал в Москву, мы с ним потусили, сделали интервью для «Чтива», он меня пригласил к себе в «Чай с Бубликом», я дал ему интервью. Потом он начал спрашивать: «У меня вот такое интервью, мне там задают такие вопросы». Я советовал: «Лучше так ответить, а здесь лучше вообще не давать интервью, это пустая трата времени».

В какой-то момент я сказал, что этим должен заниматься профессионал, а ты должен думать только о том, как подать 217 км/ч, а не о том, как давать интервью, как выбирать между ресурсами или блогерами. Он ответил, что они пытались, но не получалось. Я говорю: «Слушай, давай мы будем этим заниматься».

У нас нет амбиций зарабатывать на этом деньги, потому что мы зарабатываем на другом. Я правда искренне влюбился в его талант. Считаю, что он совершенно великий атлет», – сказал Минаев в интервью Александру Соколовскому.

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика