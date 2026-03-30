Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»

14-я ракетка мира Иржи Лехечка рассказал, почему хоккеист Яромир Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами.

Чешский теннисист уступил Яннику Синнеру со счетом 4:6, 4:6.

«Он хороший друг семьи моей девушки. Яромир планировал приехать во Флориду, но не знал, когда это сделать. На самом деле он должен был быть здесь немного раньше, но мы решили подождать финала.

В итоге я вышел в финал, а он приехал поддержать. Мы только что разговаривали. Всегда приятно, что такая легенда прикрывает твою спину. Для меня это очень много значит», – сказал Лехечка на пресс-конференции.

Лехечка встречается с дочерью Катерины Нойманновой – олимпийской чемпионки по лыжным гонкам.

Дочь олимпийской чемпионки – девушка Иржи Лехечки, внезапного финалиста Майами