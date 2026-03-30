Лехечка о том, что Синнер сделал два брейка в финале в Майами: «Хотелось бы не отдавать подачу весь год, но это невозможно»
Лехечка об игре с Синнером: почувствовал, что уперся в стену.
14-я ракетка мира Иржи Лехечка поделился эмоциями после поражения от Янника Синнера в решающем матче турнира в Майами – 4:6, 4:6.
Чех дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. В игре с итальянцем он проиграл подачу в третьем гейме.
«Я почувствовал, что уперся в стену. Янник отлично играл на приеме и давил. Конечно, хотелось бы не отдавать подачу весь год, но это невозможно. В целом это было ожидаемо и не сильно на меня повлияло. Я сохранил спокойствие, пытался сделать обратный брейк и имел три возможности», – сказал Лехечка на пресс-конференции.
