Лехечка о том, что Синнер сделал два брейка в финале в Майами: «Хотелось бы не отдавать подачу весь год, но это невозможно»

Лехечка об игре с Синнером: почувствовал, что уперся в стену.

14-я ракетка мира Иржи Лехечка поделился эмоциями после поражения от Янника Синнера в решающем матче турнира в Майами – 4:6, 4:6.

Чех дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. В игре с итальянцем он проиграл подачу в третьем гейме.

«Я почувствовал, что уперся в стену. Янник отлично играл на приеме и давил. Конечно, хотелось бы не отдавать подачу весь год, но это невозможно. В целом это было ожидаемо и не сильно на меня повлияло. Я сохранил спокойствие, пытался сделать обратный брейк и имел три возможности», – сказал Лехечка на пресс-конференции.

