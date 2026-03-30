Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Алькарас очень хорош на грунте, но я сосредоточен на себе»

Янник Синнер: у меня нет времени на адаптацию, если хочу хорошо сыграть в Монако.

Янник Синнер высказался о том, что приблизился к Карлосу Алькарасу в рейтинге после побед в Индиан-Уэллс и Майами. Сейчас итальянец отстает от первой ракетки мира на 1190 очков.

«Для меня ничего не поменялось – все зависит от того, как я играю. Именно это влияет на рейтинг.

Карлос очень стабилен и силен. Теперь переходим на грунт, и мы знаем, насколько он там хорош, но я сосредоточен на себе. Сейчас главное – восстановиться и насладиться моментом. У меня не так много времени на адаптацию, если я хочу хорошо сыграть в Монако.

Я стараюсь жить настоящим, не заглядываю вперед и не смотрю назад. Я очень доволен этими турнирами, а теперь начинается новая глава – грунт. Посмотрим, как все сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции.

