  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
0

Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Алькарас очень хорош на грунте, но я сосредоточен на себе»

Янник Синнер: у меня нет времени на адаптацию, если хочу хорошо сыграть в Монако.

Янник Синнер высказался о том, что приблизился к Карлосу Алькарасу в рейтинге после побед в Индиан-Уэллс и Майами. Сейчас итальянец отстает от первой ракетки мира на 1190 очков.

«Для меня ничего не поменялось – все зависит от того, как я играю. Именно это влияет на рейтинг.

Карлос очень стабилен и силен. Теперь переходим на грунт, и мы знаем, насколько он там хорош, но я сосредоточен на себе. Сейчас главное – восстановиться и насладиться моментом. У меня не так много времени на адаптацию, если я хочу хорошо сыграть в Монако.

Я стараюсь жить настоящим, не заглядываю вперед и не смотрю назад. Я очень доволен этими турнирами, а теперь начинается новая глава – грунт. Посмотрим, как все сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoMiami Open
logoRolex Monte-Carlo Masters
logoATP
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
