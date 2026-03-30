Синнер о том, что пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами в 2025-м: «Я очень скучал по этим турнирам»

Янник Синнер: очень скучал по «Мастерсам» в Майами и Индиан-Уэллс.

Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о том, что смог оформить «Солнечный дубль» в этом сезоне. В прошлом году итальянец пропустил турниры из-за дисквалификации за допинг.

– Ты не выступал здесь в прошлом году, но выигрывал в 2024-м. В этом сезоне в Майами ты не проиграл ни сета. Эта победа ощущается по-особенному?

– То, что я не проиграл ни сета, не имеет значения. Главное – выигрывать матчи.

Я очень скучал по этим турнирам в прошлом году, особенно по Индиан-Уэллс. Там все ощущается по-другому. Ты больше наслаждаешься атмосферой, можешь отвлечься на что-то еще – например, поиграть в гольф. Просто чувствуешь себя свободнее.

– Что сложнее – выиграть «Шлем» или «Солнечный дубль»?

– Сложно сравнивать. Я не хочу выбирать. «Шлемы» ощущаются по-другому – пятисетовый формат, две полные недели, многое может измениться за одну ночь. Можно проснуться и почувствовать себя не очень хорошо.

Здесь тоже физически тяжело – после Индиан-Уэллс приезжаешь немного уставшим. Но мотивация очень высокая, потому что есть уверенность после предыдущего турнира. Не хочу сравнивать, – сказал Синнер на пресс-конференции.

