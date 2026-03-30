Соболенко и Синнер – четвертая пара игроков, оформившая «Солнечный дубль» за один сезон
Арина Соболенко и Янник Синнер стали чемпионами турниров в Индиан Уэллс и Майами в этом году.
Они стали четвертой парой игроков, оформившей «Солнечный дубль» за один сезон. Ранее это удалось Штеффи Граф и Питу Сампрасу (в 1994-м), Ким Клейстерс и Роджеру Федереру (2005), Виктории Азаренко и Новаку Джоковичу (2016).
Кроме того, Соболенко и Синнер шестой раз одновременно завоевали титул. В 2024-м они выиграли турниры в Шанхае и Ухане, Australian Open и US Open.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTennisLetter
Там ещё женская пара взяла дубль - вот это наверно впервые чтоб и в одиночках, и в паре сложилось
