  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко и Синнер – четвертая пара игроков, оформившая «Солнечный дубль» за один сезон
1

Соболенко и Синнер – четвертая пара игроков, оформившая «Солнечный дубль» за один сезон

Арина Соболенко и Янник Синнер стали чемпионами турниров в Индиан Уэллс и Майами в этом году.

Они стали четвертой парой игроков, оформившей «Солнечный дубль» за один сезон. Ранее это удалось Штеффи Граф и Питу Сампрасу (в 1994-м), Ким Клейстерс и Роджеру Федереру (2005), Виктории Азаренко и Новаку Джоковичу (2016).

Кроме того, Соболенко и Синнер шестой раз одновременно завоевали титул. В 2024-м они выиграли турниры в Шанхае и Ухане, Australian Open и US Open.

Синнер стал еще страшнее

Арина Соболенко разучилась проигрывать

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTennisLetter
logoАрина Соболенко
logoЯнник Синнер
logoMiami Open
logoРоджер Федерер
logoВиктория Азаренко
logoКим Клейстерс
logoШтеффи Граф
logoПит Сампрас
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoBNP Paribas Open
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Там ещё женская пара взяла дубль - вот это наверно впервые чтоб и в одиночках, и в паре сложилось
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем