Рейтинг ATP. Зверев обошел Джоковича и вернулся в топ-3, Лехечка дебютировал в топ-15

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Полуфиналист «Мастерса» в Майами Александр Зверев вытеснил Новака Джоковича из топ-3.

Иржи Лехечка дошел до финала и дебютировал в топ-15, Якуб Меньшик не защитил титул и опустился на 13 строчек.

Положение на 30 марта 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 13590
2 (2) Янник Синнер (Италия) 12400
3 (4) Александр Зверев (Германия) 5205
4 (3) Новак Джокович (Сербия) 4720
5 (5) Лоренцо Музетти (Италия) 4265
6 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 4095
7 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4000
8 (7) Тэйлор Фриц (США) 3870
9 (9) Бен Шелтон (США) 3860
10 (10) Даниил Медведев (Россия) 3610
11 (11) Александр Бублик (Казахстан) 3345
13 (14) Флавио Коболли (Италия) 2520
14 (22) Иржи Лехечка (Чехия) 2490
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2410
16 (16) Андрей Рублев (Россия) 2400
26 (13) Якуб Меньшик (Чехия) 1700
44 (53) Теренс Атман (Франция) 1058
49 (51) Стефанос Циципас (Греция) 995
91 (68) Маттео Берреттини (Италия) 650
93 (44) Григор Димитров (Болгария) 645
98 (94) Стэн Вавринка (Швейцария) 633
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Вдвоём Алькарас и Синнер оторвались от третьего места в рейтинге, от Зверева на почти 7200 очков, это рекорд отрыва, который ещё и вырастет.
Пропасть.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными.
Ответ Кагов
+ по моим расчетам рекорд по количеству очков, набранных суммарно двумя лучшими теннисистами в XXI веке.
Но в этом плане, конечно не совсем честно получается сравнивать эпоху БИГ-2 с БИГ-4
Бедный Ципа...
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко и Синнер – четвертая пара игроков, оформившая «Солнечный дубль» за один сезон
31 минуту назад
Рейтинг WTA. Гауфф вытеснила Швентек из топ-3, Александрова опустилась на 13-ю строчку
сегодня, 06:50
Синнер – первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета
вчера, 23:38
Майами (ATP). Финал. Синнер обыграл Лехечку
вчера, 23:37
Синякова и Таунсенд выиграли «Солнечный дубль»
вчера, 21:03
Финал между Синнером и Лехечкой в Майами отложен из-за дождя
вчера, 19:22
Синнер поиграл в футбол на разминке перед финалом в Майами
вчера, 19:12Видео
Женский парный финал в Майами, прерванный из-за дождя, перенесли на другой корт
вчера, 18:35
Веснина о влиянии помолвки на результаты Соболенко: «Предложение имеет положительный эффект, они еще и завели щенка – для девушек это важные моменты»
вчера, 16:53
Мбоко снялась с квалификации Кубка Билли Джин Кинг из-за удаления зубов мудрости
вчера, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем