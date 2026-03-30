Рейтинг ATP. Зверев обошел Джоковича и вернулся в топ-3, Лехечка дебютировал в топ-15
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Полуфиналист «Мастерса» в Майами Александр Зверев вытеснил Новака Джоковича из топ-3.
Иржи Лехечка дошел до финала и дебютировал в топ-15, Якуб Меньшик не защитил титул и опустился на 13 строчек.
Положение на 30 марта 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|13590
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|12400
|3 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|5205
|4 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|4720
|5 (5)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4265
|6 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4095
|7 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4000
|8 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|3870
|9 (9)
|Бен Шелтон (США)
|3860
|10 (10)
|Даниил Медведев (Россия)
|3610
|11 (11)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3345
|13 (14)
|Флавио Коболли (Италия)
|2520
|14 (22)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|2490
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|16 (16)
|Андрей Рублев (Россия)
|2400
|26 (13)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|1700
|44 (53)
|Теренс Атман (Франция)
|1058
|49 (51)
|Стефанос Циципас (Греция)
|995
|91 (68)
|Маттео Берреттини (Италия)
|650
|93 (44)
|Григор Димитров (Болгария)
|645
|98 (94)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|633
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
4 комментария
Пропасть.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными.
Рейтинг ATP от 30 марта:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205.
Но в этом плане, конечно не совсем честно получается сравнивать эпоху БИГ-2 с БИГ-4