Рейтинг WTA. Гауфф вытеснила Швентек из топ-3, Александрова опустилась на 13-ю строчку

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Финалистка тысячника в Майами Коко Гауфф обошла Игу Швентек и вернулась в топ-3.

PIF WTA Rankings

Положение на 30 марта 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11025
2 (2) Елена Рыбакина (Казахстан) 8108
3 (4) Коко Гауфф (США) 7278
4 (3) Ига Швентек (Польша) 7263
5 (5) Джессика Пегула (США) 6243
6 (6) Аманда Анисимова (США) 6180
7 (8) Элина Свитолина (Украина) 3965
8 (7) Жасмин Паолини (Италия) 3907
9 (9) Виктория Мбоко (Канада) 3531
10 (10) Мирра Андреева (Россия) 3121
11 (14) Каролина Мухова (Чехия) 2993
13 (11) Екатерина Александрова (Россия) 2973
19 (20) Диана Шнайдер (Россия) 1953
21 (22) Людмила Самсонова (Россия) 1845
22 (21) Анна Калинская (Россия) 1813
33 (45) Хейли Батист (США) 1394
45 (29) Александра Эала (Филиппины) 1255
56 (68) Талия Гибсон (Австралия) 1080
58 (57) Вероника Кудерметова (Россия) 1055
66 (74) Анастасия Захарова (Россия) 978
74 (71) Оксана Селехметьева (Россия) 898
99 (92) Анна Блинкова (Россия) 790
114 (114) Анастасия Павлюченкова (Россия) 707
123 (125) Алина Корнеева (Россия) 643
129 (135) Алина Чараева (Россия) 603
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
рейтинги
logoАлександра Эала
logoАрина Соболенко
logoАнастасия Захарова
logoКоко Гауфф
logoОксана Селехметьева
logoАнна Калинская
Алина Чараева
logoТалия Гибсон
logoМирра Андреева
logoАлина Корнеева
logoЛюдмила Самсонова
logoИга Швентек
logoХейли Батист
logoДиана Шнайдер
logoВероника Кудерметова
logoКаролина Мухова
logoАманда Анисимова
logoДжессика Пегула
logoЕлена Рыбакина
logoЕкатерина Александрова
logoЭлина Свитолина
logoАнастасия Павлюченкова
logoВиктория Мбоко
logoЖасмин Паолини
logoАнна Блинкова
Настя Захарова так, на повороте, обошла Оксану Селехметьеву. Хороший год для Насти, интересно наблюдать за развитием..
Дарья Семенистая(Латвия),Алисия Паркс(США),Ханна Вандевинкель(Бельгия),Никола Бартунькова(Чехия),Дарья Снигур(Украина),Диан Парри(Франция),Юлия Стародубцева(Украина) вошли в Топ-100.Франческа Джонс(Великобритания),Эшлин Крюгер(США),Кайя Юван(Словения),Виктория Хименес Касинцева(Андорра),Ольга Данилович(Сербия),Паула Бадоса(Испания),Даниэль Коллинз(США) выпали из первой сотни рейтинга.
Арина оторвалась.
Мощь!
Но Рыбакина задачу догнать не снимает!
А младшая Кудерметова куда делась?
Братья славяне крепко оккупировали первые две строчки.
