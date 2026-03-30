Рейтинг WTA. Гауфф вытеснила Швентек из топ-3, Александрова опустилась на 13-ю строчку
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Финалистка тысячника в Майами Коко Гауфф обошла Игу Швентек и вернулась в топ-3.
Положение на 30 марта 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11025
|2 (2)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|8108
|3 (4)
|Коко Гауфф (США)
|7278
|4 (3)
|Ига Швентек (Польша)
|7263
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6243
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|6180
|7 (8)
|Элина Свитолина (Украина)
|3965
|8 (7)
|Жасмин Паолини (Италия)
|3907
|9 (9)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3531
|10 (10)
|Мирра Андреева (Россия)
|3121
|11 (14)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2993
|13 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2973
|19 (20)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1953
|21 (22)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1845
|22 (21)
|Анна Калинская (Россия)
|1813
|33 (45)
|Хейли Батист (США)
|1394
|45 (29)
|Александра Эала (Филиппины)
|1255
|56 (68)
|Талия Гибсон (Австралия)
|1080
|58 (57)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1055
|66 (74)
|Анастасия Захарова (Россия)
|978
|74 (71)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|898
|99 (92)
|Анна Блинкова (Россия)
|790
|114 (114)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|707
|123 (125)
|Алина Корнеева (Россия)
|643
|129 (135)
|Алина Чараева (Россия)
|603
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
