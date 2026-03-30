Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд в финале тысячника в Майами победили Жасмин Паолини и Сару Эррани . Матч завершился со счетом 7:6(0), 6:1.

Синякова и Таунсенд выиграли «Солнечный дубль» – две недели назад они стали чемпионками парного тысячника в Индиан-Уэллс. Это первый «Солнечный дубль» в женской паре с 2019 года, когда чемпионками стали Элизе Мертенс и Арина Соболенко .

Для чешки и американки это пятый совместный титул. Теперь у Синяковой 35 парных трофеев, у Таунсенд – 14.

За победу они заработали 468 200 долларов.