Синякова и Таунсенд выиграли «Солнечный дубль»

Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд в финале тысячника в Майами победили Жасмин Паолини и Сару Эррани. Матч завершился со счетом 7:6(0), 6:1.

Синякова и Таунсенд выиграли «Солнечный дубль» – две недели назад они стали чемпионками парного тысячника в Индиан-Уэллс. Это первый «Солнечный дубль» в женской паре с 2019 года, когда чемпионками стали Элизе Мертенс и Арина Соболенко.

Для чешки и американки это пятый совместный титул. Теперь у Синяковой 35 парных трофеев, у Таунсенд – 14.

За победу они заработали 468 200 долларов.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
