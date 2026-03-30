Синнер – первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Майами победил в финале Иржи Лехечку – 6:4, 6:4. Вторая ракетка мира выиграл три последних «Мастерса» – ранее так делали только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Итальянец продлил серию побед на «Мастерсах» до 17 матчей. Она началась в ноябре прошлого года в Париже, в в этом сезоне Синнер выиграл турнир в Индиан-Уэллс. Он стал первым игроком после Роджера Федерера в 2017 году, взявшим «Солнечный дубль».

Вообще для 24-летнего Синнера это 26-й титул в карьере. Он выиграл седьмой «Мастерс», причем все из них – на харде. Это восьмое место в истории по количеству титулов турниров этой категории. Среди активных теннисистов больше таких трофеев только у Новака Джоковича (29) и Карлоса Алькараса (8), столько же – у Александра Зверева .

Итальянец уже выигрывал турнир в Майами в 2024-м. В 2025-м он пропустил его из-за дисквалификации.