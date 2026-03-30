Синнер – первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Майами победил в финале Иржи Лехечку – 6:4, 6:4. Вторая ракетка мира выиграл три последних «Мастерса» – ранее так делали только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Итальянец продлил серию побед на «Мастерсах» до 17 матчей. Она началась в ноябре прошлого года в Париже, в в этом сезоне Синнер выиграл турнир в Индиан-Уэллс. Он стал первым игроком после Роджера Федерера в 2017 году, взявшим «Солнечный дубль».

Вообще для 24-летнего Синнера это 26-й титул в карьере. Он выиграл седьмой «Мастерс», причем все из них – на харде. Это восьмое место в истории по количеству титулов турниров этой категории. Среди активных теннисистов больше таких трофеев только у Новака Джоковича (29) и Карлоса Алькараса (8), столько же – у Александра Зверева.

Итальянец уже выигрывал турнир в Майами в 2024-м. В 2025-м он пропустил его из-за дисквалификации.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.sports.ru
Синнер гениальный игрок, такие вещи не бывают случайными, он большой мастер и звезда тенниса ! 🇮🇹
Красавчик, Париж, Итоговый, ИУ, Майами и все без потери сета.
Новаку хорошо преуменьшили количество мастеров😁 вместо 40 написали 29
Ответ Максим Пестов
Новаку хорошо преуменьшили количество мастеров😁 вместо 40 написали 29
Даже в статистике списывают старичка)
Ответ Максим Пестов
Новаку хорошо преуменьшили количество мастеров😁 вместо 40 написали 29
Новостник начал за здравие, а закончил за упокой. Упомянул, что у Синнера все 7 мастерсов на харде, написал верное количество титулов албанца на этом покрытии, а после пошёл перечислять уже общее у Карасика со Зверевым. При этом Сане добавили один )
И тут албанец раздавлен. Да что же ты будешь делать-то.
Если бы взял Австралию, то можно было бы сказать, что в этом году прям неудержим на Харде. Но…
