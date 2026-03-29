Женский парный финал в Майами, прерванный из-за дождя, перенесли на другой корт

Парный финал турнира в Майами перенесли с Центрального корта на Grandstand. Ранее матч был остановлен из-за дождя на подаче Жасмин Паолини и Сары Эррани, когда те уступали 5:6 Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

Мужской одиночный финал «Мастерса» между Янником Синнером и Иржи Лехечкой запланирован на 22:00 по московскому времени, но по прогнозу погоды дождь в Майами продлится как минимум до 02:00, а затем может снова пойти в 04:00.