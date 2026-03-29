  • Веснина о влиянии помолвки на результаты Соболенко: «Предложение имеет положительный эффект, они еще и завели щенка – для девушек это важные моменты»
Веснина о влиянии помолвки на результаты Соболенко: «Предложение имеет положительный эффект, они еще и завели щенка – для девушек это важные моменты»

Елена Веснина прокомментировала победу Арины Соболенко на тысячниках в Индиан-Уэллс и Майами.

Напомним, в начале марта первая ракетка мира обручилась с Георгиосом Франгулисом. Они также завели собаку.

«Конечно, сделанное предложение имеет свой положительный эффект. Они еще и завели щенка вместе с будущим супругом. Для девушек это важные моменты.

Финал в Индиан-Уэллсе, где был отыгран матчбол, имел большое психологическое влияние на Арину. Если бы она проиграла три крупных финала подряд, это ударило бы по ее самолюбию и уверенности. В Майами игра Соболенко была намного мощнее. Даже если брать вчерашний финал, то несмотря на проигранный сет, чувствовалось преимущество Арины. Видно было, что она обладает большим запасом, силой и мощностью.

Безусловно, предложение и изменение семейного статуса имели значение и психологическое влияние на ее самочувствие», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс

С кем встречается Арина Соболенко

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спорт-Экспресс
У Мирусика после собачки дела пошли как-то средне.
А я то думал две полоски, а тут собачка
