Мбоко снялась с квалификации Кубка Билли Джин Кинг из-за удаления зубов мудрости
Девятая ракетка мира Виктория Мбоко пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, так как перенесет удаление зубов мудрости.
Команда Канады встретится с командой Казахстана в Астане 10 и 11 апреля.
«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг. В последнее время я периодически страдаю от зубной боли, и в ближайшие дни мне предстоит удаление четырех зубов мудрости. Из-за этого я, к сожалению, не смогу приехать в Казахстан.
Нет большей чести, чем играть за Канаду и ее представлять – я желаю команде удачи на следующей неделе и с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ней в течение этого года», – цитирует Мбоко Tennis Canada.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Tennis Canada
4 комментария
Сразу все 4 удалять это безумие. Я по одному себе удалял с большими перерывами
Проблемные нижние. Два в принципе норм. Четыре - можно какое-то время через трубочку кормиться. Но она видимо хочет пропустить минимум. По-хорошему неделю на антибиотиках, ещё неделю заживать будет, без физических нагрузок, потом швы снимут. Если по два, а тем более по одному, это месяца два минус.
Это ужас, от 1 лет пять отходу уже.
4 зуба, кошмар. Сил и здоровья Викусе, ждём в полном здравии и в отличной форме как можно скорее, она украшение WTA как по игре, так и просто симпатичная девушка.
