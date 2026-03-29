Мбоко снялась с квалификации Кубка Билли Джин Кинг из-за удаления зубов мудрости

Девятая ракетка мира Виктория Мбоко пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, так как перенесет удаление зубов мудрости.

Команда Канады встретится с командой Казахстана в Астане 10 и 11 апреля.

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг. В последнее время я периодически страдаю от зубной боли, и в ближайшие дни мне предстоит удаление четырех зубов мудрости. Из-за этого я, к сожалению, не смогу приехать в Казахстан.

Нет большей чести, чем играть за Канаду и ее представлять – я желаю команде удачи на следующей неделе и с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ней в течение этого года», – цитирует Мбоко Tennis Canada.