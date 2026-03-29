Мбоко снялась с квалификации Кубка Билли Джин Кинг из-за удаления зубов мудрости

Девятая ракетка мира Виктория Мбоко пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, так как перенесет удаление зубов мудрости.

Команда Канады встретится с командой Казахстана в Астане 10 и 11 апреля.

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг. В последнее время я периодически страдаю от зубной боли, и в ближайшие дни мне предстоит удаление четырех зубов мудрости. Из-за этого я, к сожалению, не смогу приехать в Казахстан.

Нет большей чести, чем играть за Канаду и ее представлять – я желаю команде удачи на следующей неделе и с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ней в течение этого года», – цитирует Мбоко Tennis Canada.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Tennis Canada
Сразу все 4 удалять это безумие. Я по одному себе удалял с большими перерывами
Ответ BenjaminLinus
Проблемные нижние. Два в принципе норм. Четыре - можно какое-то время через трубочку кормиться. Но она видимо хочет пропустить минимум. По-хорошему неделю на антибиотиках, ещё неделю заживать будет, без физических нагрузок, потом швы снимут. Если по два, а тем более по одному, это месяца два минус.
Это ужас, от 1 лет пять отходу уже.
4 зуба, кошмар. Сил и здоровья Викусе, ждём в полном здравии и в отличной форме как можно скорее, она украшение WTA как по игре, так и просто симпатичная девушка.
Веснина о влиянии помолвки на результаты Соболенко: «Предложение имеет положительный эффект, они еще и завели щенка – для девушек это важные моменты»
10 минут назад
Беранкис обыграл Тсонга в прощальном матче в Вильнюсе
56 минут назад
Майами (ATP). Синнер и Лехечка разыграют титул
сегодня, 15:30
Рублев, Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире UTS в Ниме
сегодня, 14:46
Бублик потренировался на грунте с Елгиным
сегодня, 14:12Видео
Арина Соболенко: «Собака, помолвка, «Солнечный дубль» – это точно лучший месяц в моей жизни»
сегодня, 12:56
Алькарас готовится к грунтовому сезону в Мурсии
сегодня, 12:12Видео
Гарсия ждет ребенка
сегодня, 10:44Фото
Гауфф о том, почему решила играть в Майами: «Подумала: в худшем случае проиграю и доеду до дома за 45 минут. К тому же сэкономлю деньги на отеле»
сегодня, 09:59
Соболенко об инциденте с болельщицей, крикнувшей «аут»: «Возможно, мне стоило получше себя контролировать. Но когда я закричала, я почувствовала такое облегчение»
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
