Беранкис обыграл Тсонга в прощальном матче в Вильнюсе
Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис провел прощальный матч в Вильнюсе. Он обыграл Жо-Вильфреда Тсонга со счетом 6:4, 6:1.
Литовцу 35 лет, последний официальный матч он провел на «Челленджере» в Братиславе в октябре прошлого года, после чего в декабре объявил о завершении карьеры.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @tennismasterr
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кому-то это интересно? Хахаха
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем