Беранкис обыграл Тсонга в прощальном матче в Вильнюсе

Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис провел прощальный матч в Вильнюсе. Он обыграл Жо-Вильфреда Тсонга со счетом 6:4, 6:1.

Литовцу 35 лет, последний официальный матч он провел на «Челленджере» в Братиславе в октябре прошлого года, после чего в декабре объявил о завершении карьеры.