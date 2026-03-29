Рублев, Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире UTS в Ниме

Андрей Рублев , Карен Хачанов и Александр Бублик примут участие в выставочном турнире UTS в Ниме, который состоится 3-4 апреля. Теннисный корт будет расположен в античном амфитеатре, построенном в I веке н. э.

В пятницу пройдут четвертьфиналы, в субботу – полуфиналы и финал.

Жеребьевка четвертьфиналов:

Призовой пул турнира – миллион долларов, чемпион может заработать до 301 тыс.

Античный амфитеатр! Турнир в Ниме – просто красота