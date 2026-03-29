Бублик потренировался на грунте с Елгиным

Александр Бублик поделился видео с подготовки к грунтовому сезону.

«Вернулись на любимое покрытие. Вот тренер (показывает на Артема Супрунова), вот будущий спарринг-партнер (показывает на Михаила Елгина)».

Елгин – экс-123-я ракетка мира и победитель одного турнира ATP в паре.

23 марта, 17:55 
«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

Источник: телеграм-канал Бублика
