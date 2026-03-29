Арина Соболенко: «Собака, помолвка, «Солнечный дубль» – это точно лучший месяц в моей жизни»
Первая ракетка мира Арина Соболенко пошутила о том, что ей стоит сыграть свадьбу в этом апреле.
Белоруска дала интервью Tennis Channel после того, как выиграла титул тысячника в Майами.
– Для тебя март был довольно хорошим месяцем. Два крупных титула и обручальное кольцо.
– И собака (улыбается).
– И собака. Как ты собираешься превзойти это в апреле?
– Не знаю. Не знаю, что может быть лучше, чем этот месяц (смеется). Собака, помолвка, «Солнечный дубль». Не знаю, это сумасшествие. У меня не было возможности остановиться и подумать о том, что со мной случилось в этом марте. Но это точно лучший месяц в моей жизни. А в апреле я постараюсь сделать все возможное (смеется).
– Немного любопытно: ты обручилась и играешь во внеземной теннис. Значит ли это, что после того, как ты выйдешь замуж, ты будешь играть еще лучше?
– Это план на апрель. Стоит ли мне выйти замуж первого... Нет, не первого, второго апреля?
– Тогда у тебя будет отличный апрель.
– Нет, нет, подождите, «Ролан Гаррос» не в апреле.
– Да, тогда надо подвинуть на май.
– Да. Свадьба во время «Шлема»!
Ранее белоруска поделилась тем, что подготовка к свадьбе может занять 1,5-2 года.
