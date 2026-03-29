Арина Соболенко: «Собака, помолвка, «Солнечный дубль» – это точно лучший месяц в моей жизни»

Первая ракетка мира Арина Соболенко пошутила о том, что ей стоит сыграть свадьбу в этом апреле.

Белоруска дала интервью Tennis Channel после того, как выиграла титул тысячника в Майами.

– Для тебя март был довольно хорошим месяцем. Два крупных титула и обручальное кольцо.

– И собака (улыбается).

– И собака. Как ты собираешься превзойти это в апреле?

– Не знаю. Не знаю, что может быть лучше, чем этот месяц (смеется). Собака, помолвка, «Солнечный дубль». Не знаю, это сумасшествие. У меня не было возможности остановиться и подумать о том, что со мной случилось в этом марте. Но это точно лучший месяц в моей жизни. А в апреле я постараюсь сделать все возможное (смеется).

– Немного любопытно: ты обручилась и играешь во внеземной теннис. Значит ли это, что после того, как ты выйдешь замуж, ты будешь играть еще лучше?

– Это план на апрель. Стоит ли мне выйти замуж первого... Нет, не первого, второго апреля?

– Тогда у тебя будет отличный апрель.

– Нет, нет, подождите, «Ролан Гаррос» не в апреле.

– Да, тогда надо подвинуть на май.

– Да. Свадьба во время «Шлема»!

Ранее белоруска поделилась тем, что подготовка к свадьбе может занять 1,5-2 года.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Собака, помолвка, «Солнечный дубль»: shaken, not stirred
Поминки Кольцова еще забыла
Радуешься победе Арины?)) ещё много приятностец ожидает тебя в этом году
На первом месте собака)
