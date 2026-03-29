Гауфф о том, почему решила играть в Майами: «Подумала: в худшем случае проиграю и доеду до дома за 45 минут. К тому же сэкономлю деньги на отеле»

Гауфф рассказала, почему решила играть на турнире в Майами.

Коко Гауфф рассказала, почему решила сыграть на тысячнике в Майами. Американка дошла до финала, уступив Арине Соболенко (2:6, 6:4, 3:6).

Напомним, перед турниром в Майами Гауфф снялась в третьем круге тысячника в Индиан-Уэллс из-за травмы руки.

– Вы несколько раз упоминали, что ваша команда не хотела, чтобы вы здесь играли. Как они отреагировали на то, что вы дошли до финала и сыграли трехсетовик с Соболенко? Были ли они шокированы больше вас и что они сказали? Вы говорили, что были замотивированы тем, что они не хотели, чтобы вы здесь играли.

– Да.

Думаю, они вряд ли были шокированы. Они знают, что с правильным настроем я могу сделать многое. Просто его не было, когда я покидала Индиан-Уэллс. Так что они скорее хотели меня защитить и убедиться, что я не потеряю себя в этом виде спорта. Из-за этого они и хотели, чтобы я сделала перерыв.

Но я очень амбициозна, поэтому я хотела сыграть. Если бы это случилось где-то в Европе, я бы, возможно, не приехала (смеется). Но этот турнир был в Майами. Я подумала: в худшем случае я проиграю и доеду до дома за 45 минут, а не полечу на самолете. К тому же я сэкономлю деньги на отеле – его не нужно было оплачивать ни себе, ни команде.

Я просто такая: «Я не потеряю слишком много, если проиграю». Я просто была более решительно настроена доказать, что они неправы. Из-за этого я поменяла настрой и перестала быть такой негативной. Мне кажется, я вообще по ходу этого турнира довольно редко была негативной. Даже когда я возвращалась к таким мыслям, получалось быстро взять себя в руки, – сказала Гауфф на пресс-конференции.