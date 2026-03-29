Соболенко об инциденте с болельщицей, крикнувшей «аут»: «Возможно, мне стоило получше себя контролировать. Но когда я закричала, я почувствовала такое облегчение»

Арина Соболенко рассказала, как на нее повлиял инцидент с болельщицей в финале тысячника в Майами, где белоруска победила Коко Гауфф (6:2, 4:6, 6:3).

Напомним, в третьем сете во время розыгрыша болельщица крикнула «аут» после удара Соболенко, хотя мяч попал в корт. По этого судья на вышке попросил зрителей соблюдать тишину и вынес первой ракетке мира предупреждение за слышимую нецензурную брань в адрес трибун.

– Как вы справились с болельщиками? У Коко была отличная поддержка, к тому же с трибун кричала женщина.

– Это было немного досадно (смеется). Я извинилась, хотя и она была неправа. Возможно, мне стоило чуть получше себя контролировать. Но когда я это закричала, то почувствовала такое облегчение и расслабление. Даже если бы она и дальше кричала, я бы ее уже не слышала.

Зрители были очень уважительными, и они болели за хороший теннис. Конечно, они поддерживали Коко, и я знала, что так будет. Но и у меня была огромная поддержка от бразильцев, я наслаждалась атмосферой, – поделилась белоруска на пресс-конференции.

