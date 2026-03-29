Соболенко о том, что ее мотивирует: «Я ненавижу проигрывать – после я не могу спать, мне снится теннис. Я ненавижу себя за те ошибки, которые стоили мне матча»

Соболенко о том, что ее мотивирует: я ненавижу проигрывать.

Арина Соболенко после победы на втором турнире подряд рассказала о том, что ее мотивирует.

Вчера в финале в Майами белоруска обыграла Коко Гауфф со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

– Вы говорили, что после Australian Open у вас было много разговоров с командой о том, чтобы быть более собранной и стараться не слишком нервничать, особенно в такие моменты, как в третьем сете. Могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее – какое решение вы нашли на этот раз?

– Это глубокая тема. Прозвучит очень просто, но сейчас я настраиваюсь так, чтобы выходить на финалы, считая, что вообще нет варианта, при котором я проиграю. Я стараюсь настраивать себя на то, что я буду бороться за каждое очко, что меня ничего не сможет выбить и что я буду сохранять концентрацию. Я буду стараться найти решение, если это потребуется. Я постоянно напоминаю себе о том, насколько я сильна и что у меня все получится.

Это отлично работает. Но это очень просто и сложно одновременно – потому что ты забываешь обо всем, когда начинаешь волноваться. Последние пару финалов я была очень сильной внутри и была очень позитивно настроена. И мы очень хорошо подготовились, я очень упорно работала. Как только я начинала сомневаться в своих способностях, я себя одергивала и напоминала: «Нет, нет, нет, ты достаточно сильная, чтобы этого достичь».

– Как вы сохраняете мотивацию? Конечно, выигрывать весело и хочется делать это больше и больше. Но когда вы постоянно доходите до поздних стадий и выигрываете много матчей, в какой-то момент это не утомляет? Не думаете ли вы: «Ладно, завтра снова вставать рано, теннис беспощаден, начинается новый – возможно, двухнедельный – турнир»? Что вы делаете, чтобы сохранять мотивацию и каждый раз действительно выкладываться на полную?

– Я ненавижу проигрывать. Я ненавижу то чувство, которое появляется после поражения в матче. Я не могу спать, мне снится теннис. Я ненавижу себя за те несколько ошибок, которые стоили мне матча. Так что я ненавижу это чувство. И только из-за этого пытаюсь выкладываться изо всех сил каждый раз, когда выхожу на корт, и стараюсь сделать все, что возможно и невозможно, чтобы победить.

Мотивация... Ребята, я еще даже близко не стою с легендами. Что значит «в чем ваша мотивация»? (улыбается) Я просто стараюсь зайти в этом спорте как можно дальше и вдохновить новые поколения. Я стараюсь быть хорошим примером и показать хороший баланс жизни на корте и вне его, чтобы помочь людям оставаться здоровыми в этих сложных условиях, – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

