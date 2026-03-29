Гауфф после поражения в финале в Майами: «Я еще далека от лучшей формы, а Арина доверяет своей игре на 100%»

Коко Гауфф поделилась мыслями после поражения в финале тысячника в Майами. Американка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 3:6.

– Как вы считаете, что вы сделали особенно хорошо, за счет чего взяли второй сет? И насколько тяжело было проиграть свою подачу в первом гейме третьего сета?

– Я была уверена, что я тактически сделала все хорошо, так что я попыталась это повторить (улыбается).

Думаю, я больше всего расстроена первым геймом третьего сета, 0:30, особенно с учетом импульса после брейка, которым я выиграла сет. Тогда было важно выиграть гейм, особенно потому, что я чувствовала, что много брейков я сделать не смогу. При этом я заставляла ее проводить много ударов при ее очень мощной подаче.

Думаю, мне надо извлечь из этого урок. Во втором сете у меня получилось поднять уровень. В первом же я много позволяла ей диктовать игру, а так играть тяжело – это же Арина. А вот во втором я была более агрессивной, принимала глубже и все такое.

И да, я немного расстроена тем первым геймом третьего сета.

– Насколько то, что вы медленно входили в матч, было связано с волнением? Вы говорили, что были расстроены брейком в начале третьего сета. Это как-то влияло на вас? Чувствовали ли вы это давление и на последнем розыгрыше матча?

– Честно говоря, я в начале не особо нервничала. Я вообще особо не нервничала весь турнир – за исключением первого матча. Так что никакого волнения не было.

Мне кажется, я еще далека от своей лучшей формы. Так что то, что я могу играть в финале таких турниров и показывать отличные результаты даже при учете этого, придают спокойствия. Я четко вижу, где я могу прибавить. Даже в плане подачи – в том гейме я дважды совершила двойную ошибку, кажется. И я понимаю, что чем больше я буду привыкать, тем меньше вероятности, что те три очка не случились бы.

Нет, я не думала об этом в последнем гейме. Я была сконцентрирована на том, чтобы вернуть брейк. Так что я не думала об этом, пока не завершился матч. Я просто такая: «Ладно, вот тут я могу прибавить. Да, она заслужила этот гейм, но я чувствую, что сама отдала в нем несколько легких очков».

– Как вы думаете, что сейчас чувствует Соболенко? Она играет с такой легкостью и размашистостью. Каково играть против нее прямо сейчас?

– Арина доверяет своей игре и себе на 100%. В таком состоянии очень легко играть. У меня были моменты в карьере, где я ощущала себя очень похожим образом – ты чувствуешь, что ты выиграешь, что бы сегодня ни произошло. Сегодня мне так и казалось, но этого не случилось (смеется).

Но у нее такое чувство, вероятно, весь год, а я просто пытаюсь его найти. Но чем больше у меня будет таких недель, как эта, несмотря даже на результат, тем чаще все начнет складываться в мою пользу, – сказала Гауфф на пресс-конференции.
 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Арина в форме, я Коко только набирает её. Окей. Ждем шлем от Коко в этом году. Явный притендетн на то, чтобы обыграть топ2 в финалах шлема.
