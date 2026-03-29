Соболенко – болельщице, крикнувшей «аут» во время розыгрыша: «Так делать нельзя, но я тоже повела себя грубо. Давайте согласимся, что мы обе были неправы»

Соболенко обратилась к болельщице, крикнувшей «аут» во время игры.

Арина Соболенко высказалась о поведении болельщицы в финале турнира в Майами.

В третьем сете во время розыгрыша болельщица крикнула «аут» после удара белоруски, хотя мяч попал в корт.

После инцидента судья на вышке попросил сохранять тишину и сообщил, что на арене работает автоматическая система определения аутов. Он также вынес Соболенко предупреждение за слышимую нецензурную брань, адресованную трибунам.

«Я не знаю, где вы, та девушка, которая надеялась на этот аут. Мне не следовало быть такой грубой. Но, давайте честно, так делать нельзя. Давайте согласимся, что мы обе были неправы. Извините», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец Арина, здесь ругаться бессмысленно. Собственно, это едва ли было специальной подлянкой - такие ситуации сплошь и рядом бывают на самом деле, когда люди эмоционально вовлечены в матч и просто не могут сдержать реакцию, если им показалось, что мяч в ауте. Нехорошо, но таковы человеки; если за подобное наказывать, слишком много народу придётся выпроводить, так что обычно судьи ограничиваются предупреждениями. Гофф, кстати, тоже чуть позже кто-то из своих же болел под руку крикнул на подаче - она ничего не сказала, но губы поджала весьма недовольно, я отметил (такие болельщики типа кричат слова одобрения, а на деле оказывают медвежью услугу... вспоминаем Уим-19). А в последнем гейме на подаче американки и вовсе зычный мужской голос на чистом русском проорал "Арина, ты лучшая!" - надо полагать, такая маленькая мстя за выкрики местных фанатов.

Короче, хоть и пришлось понервничать, результат есть, и это главное - а если публика топит за соперницу, тем слаще их окоротить. Теперь мчимся к грунту, надо наконец покорять РГ.
