Соболенко – болельщице, крикнувшей «аут» во время розыгрыша: «Так делать нельзя, но я тоже повела себя грубо. Давайте согласимся, что мы обе были неправы»

Соболенко обратилась к болельщице, крикнувшей «аут» во время игры.

Арина Соболенко высказалась о поведении болельщицы в финале турнира в Майами .

В третьем сете во время розыгрыша болельщица крикнула «аут» после удара белоруски, хотя мяч попал в корт.

После инцидента судья на вышке попросил сохранять тишину и сообщил, что на арене работает автоматическая система определения аутов. Он также вынес Соболенко предупреждение за слышимую нецензурную брань, адресованную трибунам.

«Я не знаю, где вы, та девушка, которая надеялась на этот аут. Мне не следовало быть такой грубой. Но, давайте честно, так делать нельзя. Давайте согласимся, что мы обе были неправы. Извините», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Арина Соболенко разучилась проигрывать