Гауфф впервые проиграла финал на харде – до Майами было девять побед подряд

Коко Гауфф уступила Арине Соболенко в финале тысячника в Майами – 2:6, 6:4, 3:6.

Американка впервые проиграла хардовый финал на уровне тура.

До этого она выиграла решающие матчи в Линце, Окленде (дважды – в 2023-м и 2024-м), Вашингтоне, Цинциннати, Пекине, Ухане, а также на US Open и итоговом турнире.

Теперь ее статистика в финалах на всех покрытиях – 11:4, на харде – 9:1.

Гауфф – первая теннисистка, выигравшая первые 9 финалов на харде

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
