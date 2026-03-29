Гауфф впервые проиграла финал на харде – до Майами было девять побед подряд
Коко Гауфф уступила Арине Соболенко в финале тысячника в Майами – 2:6, 6:4, 3:6.
Американка впервые проиграла хардовый финал на уровне тура.
До этого она выиграла решающие матчи в Линце, Окленде (дважды – в 2023-м и 2024-м), Вашингтоне, Цинциннати, Пекине, Ухане, а также на US Open и итоговом турнире.
Теперь ее статистика в финалах на всех покрытиях – 11:4, на харде – 9:1.
Гауфф – первая теннисистка, выигравшая первые 9 финалов на харде
