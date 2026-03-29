Соболенко – пятая теннисистка, выигравшая турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон
Арина Соболенко обыграла Коко Гауфф в финале тысячника в Майами – 6:2, 4:6, 6:3.
Она стала пятой теннисисткой, выигравшей турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон. Ранее это удалось Штеффи Граф (1994, 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022).
Кроме того, она вторая действующая первая ракетка мира после Граф, достигшая такого результата.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
5-я в истории и 2-я белоруска!! в такой маленькой стране появились две легенды женского тенниса!! БРАВО
Солнечный дубль как по мне это даже покруче титула ТБШ будет, целый месяц на пике нужно провести. Короткий список обладателей это только подтверждает.
даже у Серены нет такой ачивки!!! тем поразительнее такое достижение
Сколько ни успокаивай себя этой мыслью, а Титул Большого Шлема всегда престижней выдуманных "солнечных дублей".
Майами для родной город уже, в смысле там обитает
