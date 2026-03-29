Соболенко – пятая теннисистка, выигравшая турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон

Арина Соболенко обыграла Коко Гауфф в финале тысячника в Майами – 6:2, 4:6, 6:3.

Она стала пятой теннисисткой, выигравшей турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон. Ранее это удалось Штеффи Граф (1994, 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022).

Кроме того, она вторая действующая первая ракетка мира после Граф, достигшая такого результата.