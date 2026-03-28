Соболенко впервые с 2024-го проиграла сет на турнире в Майами

Арина Соболенко играет с Коко Гауфф в финале тысячника в Майами – 6:2, 4:6, идет решающий сет.

Соболенко впервые с 2024-го уступила сет на этом турнире. Тогда она проиграла Ангелине Калининой в третьем круге – 4:6, 6:1, 1:6.

В 2025-м белоруска стала чемпионкой, не проиграв ни одной партии.