Соболенко впервые с 2024-го проиграла сет на турнире в Майами
Арина Соболенко играет с Коко Гауфф в финале тысячника в Майами – 6:2, 4:6, идет решающий сет.
Соболенко впервые с 2024-го уступила сет на этом турнире. Тогда она проиграла Ангелине Калининой в третьем круге – 4:6, 6:1, 1:6.
В 2025-м белоруска стала чемпионкой, не проиграв ни одной партии.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Арина, дома обыграла 4х американок ;)) просто лучшая
