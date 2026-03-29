Соболенко взяла 11-й тысячник в карьере

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Коко Гауфф в финале турнира в Майами – 6:2, 4:6, 6:3. По ходу турнира она проиграла лишь один сет.

Соболенко защитила титул в Майами. Также для нее это второй трофей подряд на тысячнике – ранее она стала чемпионкой в Индиан-Уэллс.

Белоруска выиграла 24-й титул на уровне тура, 21-й на харде, третий в сезоне и 11-й на WTA 1000. По количеству трофеев на тысячниках она сравнялась с Игой Швентек. Больше только у Серены Уильямс – 13.

Кроме того, она выиграла 5 из 6 матчей против соперниц из топ-10 в этом сезоне – единственное поражение потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open. В целом ее статистика в этом году – 23:1.

В личный встречах счет стал 7:6 в пользу белоруски. В финалах – 2:2.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
8 комментариев
Ум-ни-ца!! С победой Арину, с солнечным дублем!! Хороший, рабочий финал. Ждем грунт
Кори похудела. И сегодня как будто впервые играла с Ариной. Ждала ошибок, но не дождалась. Был план А, а Б и не планировался штоле?! Много вопросов к игре американки сегодня
Заслуженно! впринципе было ожидаемо после победы над Рыбакиной которая в последние полгода в отличной форме - что титул достанется Арине. Гауфф еще нужно поработать над подачей, слишком много двойных.
А могла бы не доводить до такого и сделать 5:5 во втором гейме. Мои поздравления!
А могла бы не доводить до такого и сделать 5:5 во втором гейме. Мои поздравления!
Могла, не могла
Титул есть Титул
Молодец Арина!!Респект и уважение!!!
люто доминирует и пока не видно, чтобы кто-то мог составить конкуренцию на длинной дистанции. Рыбка может даже финалы шлемов цеплять, но отставание в рейтинге огромно. вполне возможно, что начнёт штамповать и шлемы.
Соболенко – пятая теннисистка, выигравшая турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон
36 минут назад
Майами (WTA). Соболенко обыграла Гауфф и защитила титул
40 минут назад
Соболенко впервые с 2024-го проиграла сет на турнире в Майами
сегодня, 20:52
Чарлстон (WTA). Шнайдер и Калинская попали в половину с Пегулой, Александрова – с Бенчич, Захарова сыграет с Ястремской
сегодня, 20:08
Стэн Вавринка: «Хотелось бы сыграть с Алькарасом – можно назвать это маленькой мечтой на этот год»
сегодня, 19:53
Анисимова снялась с турнира в Чарлстоне
сегодня, 18:47
Таунсенд об инциденте с критикой китайской кухни в 2025-м: «Это был важный урок»
сегодня, 18:35
Горан Иванишевич: «Слушаю некоторых экспертов, и Джоковича постоянно кто-то списывает. Не понимаю, смотрят ли эти люди теннис вообще»
сегодня, 17:05
Швентек не сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
сегодня, 16:31
Фис о том, что играет в энергозатратный теннис: «Это мне вредит. Нужно найти решение»
сегодня, 15:40
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
вчера, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
