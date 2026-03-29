Соболенко взяла 11-й тысячник в карьере

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Коко Гауфф в финале турнира в Майами – 6:2, 4:6, 6:3. По ходу турнира она проиграла лишь один сет.

Соболенко защитила титул в Майами. Также для нее это второй трофей подряд на тысячнике – ранее она стала чемпионкой в Индиан-Уэллс.

Белоруска выиграла 24-й титул на уровне тура, 21-й на харде, третий в сезоне и 11-й на WTA 1000. По количеству трофеев на тысячниках она сравнялась с Игой Швентек . Больше только у Серены Уильямс – 13.

Кроме того, она выиграла 5 из 6 матчей против соперниц из топ-10 в этом сезоне – единственное поражение потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open . В целом ее статистика в этом году – 23:1.

В личный встречах счет стал 7:6 в пользу белоруски. В финалах – 2:2.