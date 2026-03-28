Чарлстон (WTA). Шнайдер и Калинская попали в половину с Пегулой, Александрова – с Бенчич, Захарова сыграет с Ястремской

В Чарлстоне прошла жеребьевка турнира WTA 500.

Стала известна сетка пятисотника в Чарлстоне, которые стартует 30 марта.

Посев возглавила действующая чемпионка Джессика Пегула . В одну четверть с ней попали Диана Шнайдер (7) и Лейла Фернандес (9).

На Шнайдер выйдет победительница пары Ева Лис – Кэти Волынец .

Во второй четверти Ива Йович (4) встретится с Алисией Паркс или квалифаером.

В этой же части сетки турнир начнет Анна Калинская (8). Во втором раунде она поборется с Дженнифер Брэди (WC) или квалифаером/лаки-лузером.

В третью четверть попали Мэдисон Киз (5) и Белинда Бенчич (3).

Анастасия Захарова сыграет с Даяной Ястремской .

В нижней части сетки сыграют Екатерина Александрова (2) и Элиза Мертенс (7).

