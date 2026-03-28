Чарлстон (WTA). Шнайдер и Калинская попали в половину с Пегулой, Александрова – с Бенчич, Захарова сыграет с Ястремской
В Чарлстоне прошла жеребьевка турнира WTA 500.
Стала известна сетка пятисотника в Чарлстоне, которые стартует 30 марта.
Посев возглавила действующая чемпионка Джессика Пегула. В одну четверть с ней попали Диана Шнайдер (7) и Лейла Фернандес (9).
На Шнайдер выйдет победительница пары Ева Лис – Кэти Волынец.
Во второй четверти Ива Йович (4) встретится с Алисией Паркс или квалифаером.
В этой же части сетки турнир начнет Анна Калинская (8). Во втором раунде она поборется с Дженнифер Брэди (WC) или квалифаером/лаки-лузером.
В третью четверть попали Мэдисон Киз (5) и Белинда Бенчич (3).
Анастасия Захарова сыграет с Даяной Ястремской.
В нижней части сетки сыграют Екатерина Александрова (2) и Элиза Мертенс (7).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
