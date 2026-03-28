  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Чарлстон (WTA). Шнайдер и Калинская попали в половину с Пегулой, Александрова – с Бенчич, Захарова сыграет с Ястремской
0

Чарлстон (WTA). Шнайдер и Калинская попали в половину с Пегулой, Александрова – с Бенчич, Захарова сыграет с Ястремской

В Чарлстоне прошла жеребьевка турнира WTA 500.

Стала известна сетка пятисотника в Чарлстоне, которые стартует 30 марта.

Посев возглавила действующая чемпионка Джессика Пегула. В одну четверть с ней попали Диана Шнайдер (7) и Лейла Фернандес (9).

На Шнайдер выйдет победительница пары Ева ЛисКэти Волынец.

Во второй четверти Ива Йович (4) встретится с Алисией Паркс или квалифаером.

В этой же части сетки турнир начнет Анна Калинская (8). Во втором раунде она поборется с Дженнифер Брэди (WC) или квалифаером/лаки-лузером.

В третью четверть попали Мэдисон Киз (5) и Белинда Бенчич (3).

Анастасия Захарова сыграет с Даяной Ястремской.

В нижней части сетки сыграют Екатерина Александрова (2) и Элиза Мертенс (7).

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДиана Шнайдер
logoДжессика Пегула
logoКэти Волынец
logoИва Йович
logoЛейла Фернандес
logoАнна Калинская
logoБелинда Бенчич
logoМэдисон Киз
logoДженнифер Брэди
logoДаяна Ястремская
logoЕкатерина Александрова
logoЭлиза Мертенс
logoАнастасия Захарова
logoCredit One Charleston Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Стэн Вавринка: «Хотелось бы сыграть с Алькарасом – можно назвать это маленькой мечтой на этот год»
18 минут назад
Майами (WTA). Финал. Соболенко обыгрывает Гауфф
24 минуты назадLive
Анисимова снялась с турнира в Чарлстоне
сегодня, 18:47
Таунсенд об инциденте с критикой китайской кухни в 2025-м: «Это был важный урок»
сегодня, 18:35
Горан Иванишевич: «Слушаю некоторых экспертов, и Джоковича постоянно кто-то списывает. Не понимаю, смотрят ли эти люди теннис вообще»
сегодня, 17:05
Швентек не сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
сегодня, 16:31
Фис о том, что играет в энергозатратный теннис: «Это мне вредит. Нужно найти решение»
сегодня, 15:40
Марракеш (ATP). Берреттини начнет матчем с Бусе, Дардери и Грикспор стартуют со второго круга
сегодня, 15:17
Тэйлор Фриц: «Для меня важнее находиться в топ-5, чем быть первой ракеткой США и занимать 10-е место в мире»
сегодня, 14:36
Соболенко и Синнер – первая пара игроков, вышедшая в финал обоих турниров «Солнечного дубля» без потери сета
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
вчера, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем