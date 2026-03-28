Стэн Вавринка: «Хотелось бы сыграть с Алькарасом – можно назвать это маленькой мечтой на этот год»
41-летний Стэн Вавринка рассказал о главных целях на сезон. В этом году швейцарец завершит карьеру.
«Я доволен своим уровнем и тем, что все еще способен выкладываться на максимум. Это была моя идея на последний сезон профессиональной карьеры, и именно так я хочу его завершить. Моя цель – закончить год в топ-100, и пока доволен тем, чего смог добиться.
Если честно, мне бы хотелось сыграть с Карлосом [Алькарасом]. С Янником [Синнером] я встречался много раз, поэтому хотелось бы получить другой опыт. Можно назвать это маленькой мечтой на этот год – было бы интересно побороться с таким игроком».
Также Вавринка порассуждал о том, сколько еще будет играть Новак Джокович.
«Только сам Новак это знает. Конечно, он все еще находится на вершине, занимает третье место в мире и уже сыграл в финале турнира «Большого шлема» в этом сезоне. Очень интересно наблюдать за его игрой и видеть, как он может оставаться конкурентоспособным, несмотря на возраст».
