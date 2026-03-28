Анисимова снялась с турнира в Чарлстоне

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова не сыграет на пятисотнике в Чарлстоне. Она снялась из-за травмы.

В прошлом году американка дошла до полуфинала турнира.

«Очень жаль, но я пропущу турнир в Чарлстоне в этом году. Я получила травму в Майами , проконсультировалась с врачами и приняла непростое решение.

Я всегда с удовольствием играла перед болельщиками в Чарлстоне – ваша поддержка для меня очень важна. Надеюсь, мы увидимся в следующем году».

Турнир начнется 30 марта.