Таунсенд об инциденте с критикой китайской кухни в 2025-м: «Это был важный урок»

Тэйлор Таунсенд рассказала, чему научил ее инцидент с критикой китайской кухни.

В сентябре прошлого года американка выложила видео из Шэньчжэня, в котором заявила, что находится в шоке от ужина, и оценила блюда на два из десяти. После этого теннисистку раскритиковали в соцсетях и освистывали на соревнованиях.

«После US Open я получила много любви, но затем история в Китае показала мне другую сторону. Это заставило меня понять, насколько все может отличаться в культурном плане – то, что ты говоришь, может восприниматься совершенно по‑разному в зависимости от того, где ты находишься.

Я не хотела проявлять неуважение или быть злой. Но, вероятно, мне не стоило публиковать некоторые вещи – их нужно было оставить при себе. Я поняла, что уже не там, где была раньше. Я вышла на новый уровень, а вместе с этим приходит ответственность. Есть вещи, которые можно делать, и есть те, которые нельзя.

Я всегда просто была собой. Мне не важны количество подписчиков или цифры – я говорю так, как говорю, как будто я дома. Но я поняла, что это не везде воспринимается одинаково.

Теперь я знаю, что должна быть внимательнее и лучше понимать, как мои слова могут быть интерпретированы. Я по-прежнему не зацикливаюсь на публикациях – я не из тех, кто чувствует, что обязана что-то постить, но мне нужно быть осторожнее. Это определенно был важный урок.

Это было тяжело. Честно говоря, я даже немного испугалась. Я была там одна, и это непросто, когда от поддержки все переходит к тому, что тебя освистывают и радуются ошибкам. Я к такому не привыкла.

Все произошло очень быстро – после US Open у меня было всего четыре дня дома перед поездкой в Китай. Я просто выгорела».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: The Changeover Podcast
После US Open почувствовала себя инфлюенсером 😄
