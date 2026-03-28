Горан Иванишевич: «Слушаю некоторых экспертов, и Джоковича постоянно кто-то списывает. Не понимаю, смотрят ли эти люди теннис вообще»

Иванишевич о Джоковиче: его никогда нельзя списывать.

Горан Иванишевич считает, что Новак Джокович может выиграть 25-й титул «Большого шлема».

Хорват тренировал Джоковича с 2019-го по 2024-й.

– Если бы я не работал с Новаком, возможно, сказал бы, что он не может [выиграть еще один «Шлем»]. Но, зная Новака и наблюдая за ним пять лет, могу сказать, что для него не существует слов «не могу» и «невозможно» – этого просто нет в его словаре.

Это возможно. Вспоминаю даже финал в Австралии – он всегда рядом, его никогда нельзя списывать. Если он готов ментально и сосредоточен – этого достаточно.

– Многие задаются вопросом, откуда у него мотивация продолжать играть. Частые травмы, мозоли, медицинские тайм-ауты. Откуда силы идти дальше?

– Я слушаю некоторых, скажем так, теннисных экспертов, и его постоянно кто-то списывает. Не понимаю, смотрят ли эти люди теннис вообще. Джоковичем движет любовь к игре – он любит играть в теннис и быть на корте, соревноваться, побеждать. Я также слышал, что он планирует играть до Олимпийских игр, а до них еще есть время.

Он всегда будет среди лучших. Посмотрите, сколько турниров он сыграл в прошлом году – при этом он третий в мире.

Сколько бы ни говорили о молодежи, ее пока нет на этом уровне. Есть Синнер и Алькарас – они как будто из другого спорта, есть Зверев , который все время где-то рядом, и есть Новак – особенный, величайший теннисист всех времен, и его никогда нельзя исключать из борьбы за титулы.

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории

Секреты долголетия Новака Джоковича