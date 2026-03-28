Швентек не сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Ига Швентек сообщила, что не сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

10 апреля сборная Польши встретиться с командой Украины в Гливице.

«Сегодня я хочу поделиться еще одним решением. Я не буду участвовать в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это непростое решение, ведь выступления в Польше всегда имели и продолжают иметь для меня особое значение. Я знаю, что многие из вас хотели увидеть меня на корте.

Из-за результатов и происходящих вокруг изменений в последнее время мне было непросто. Чувствую, что мне нужно время, чтобы сделать паузу, привести некоторые дела в порядок и сосредоточиться на спокойной, качественной работе. Надеюсь на ваше понимание», – написала Швентек в соцсети.

На этой неделе после поражения от Магды Линетт в Майами полька прекратила сотрудничество с Вимом Фиссеттом , который работал с ней с октября 2024 года.

Следующим турниром для Швентек должен стать пятисотник в Штутгарте, который стартует 13 апреля.