Фис о том, что играет в энергозатратный теннис: «Это мне вредит. Нужно найти решение»

Фи о стиле игры: трачу много энергии, чтобы выступать на лучшем уровне.

31-я ракетка мира Артур Фис высказался о том, что тратит слишком много энергии во время матчей.

В полуфинале турнира в Майами француз уступил Иржи Лехечке со счетом 2:6, 2:6. В 1/4 финала он победил Томми Пола на трех тай-брейках за 2 часа и 49 минут.

«Мне нужно тратить много энергии, чтобы выступать на лучшем уровне. Стоит все проанализировать и найти другой способ, потому что это мне вредит, когда приходится играть несколько матчей подряд. Нужно найти решение – я не хочу менять стиль игры».

