Марракеш (ATP). Берреттини начнет матчем с Бусе, Дардери и Грикспор стартуют со второго круга
В Марракеше прошла жеребьевка турнира ATP 250.
Опубликована сетка турнира в Марракеше, который стартует 30 марта.
Действующий чемпион Лучано Дардери (1), Тэллон Грикспор (2), Корентен Муте (3) и Томаш Махач (4) начнут со второго круга.
Маттео Берреттини в первом круге встретится с Игнасио Бусе (7).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
