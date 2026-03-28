Тэйлор Фриц: «Для меня важнее находиться в топ-5, чем быть первой ракеткой США и занимать 10-е место в мире»

Тэйлор Фриц: я уже достиг многих целей.

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц рассказал, чего хочет достичь в карьере.

– Ты уже несколько лет в топ-10. Как тебе удается поддерживать мотивацию, чтобы постоянно становиться лучше, бороться с Карлосом [Алькарасом], Янником [Синнером] и другими топ-игроками?

– После каждого поражения от этих ребят, любых топ-игроков, всегда остается много вещей, которые нужно улучшить, если хочешь побороться за победу в следующем матче. Это как раз и поддерживает мою мотивацию – знаю, что мне нужно становиться лучше.

Сейчас этот процесс замедлился из-за травм. У меня стало меньше времени на тренировки. Просто стараюсь делать все возможное, чтобы восстановиться и поддерживать хороший уровень.

Хочу восстановиться на 100%, чтобы вернуться на тот уровень, где я могу прогрессировать. Это самая большая проблема в последнее время. Я могу тренироваться, но не так усердно, как хотел бы. Мне нужно заботиться о здоровье.

– Ты долгое время был первой ракеткой США. Изменилось ли что-то после того, как ты достиг топ-10 или стал №1 среди американцев, или ты просто едешь на турнир каждую неделю и играешь?

– Я бы сказал, что уже достиг многих целей. Теперь больше сосредоточен на вещах, которые еще не сделал – более высокий рейтинг, большие титулы, хорошие выступления на «Больших шлемах».

Год назад я приезжал на маленькие турниры и играл ужасно. Мне нужно было фокусироваться на игре каждую неделю, и я это сделал. Теперь больше сосредоточен на крупных событиях.

И знаете, для меня важнее находиться в топ-5, чем быть первой ракеткой США и занимать 10-е место.

Девушка Фрица правда заработала за Australian Open больше него?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
