Соболенко и Синнер – первая пара игроков, вышедшая в финал обоих турниров «Солнечного дубля» без потери сета
Арина Соболенко и Янник Синнер вышли в финалы турниров в Индиан-Уэллс и Майами, не проиграв ни одной партии.
Это первый случай в истории, когда игроки из ATP и WTA в один год дошли до решающего матча обоих турниров без потери сета.
В целом за два турнира Соболенко проиграла лишь один сет – Елене Рыбакиной в финале Индиан-Уэллс, а Синнер идет на рекордной серии из 32 выигранных партий подряд на «Мастерсах».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
2 комментария
Янник и финал без потери сета заберёт
Два брата, один на массе и на стероидах, второй на СДВшках
