Соболенко и Синнер – первая пара игроков, вышедшая в финал обоих турниров «Солнечного дубля» без потери сета

Арина Соболенко и Янник Синнер вышли в финалы турниров в Индиан-Уэллс и Майами, не проиграв ни одной партии.

Это первый случай в истории, когда игроки из ATP и WTA в один год дошли до решающего матча обоих турниров без потери сета.

В целом за два турнира Соболенко проиграла лишь один сет – Елене Рыбакиной в финале Индиан-Уэллс, а Синнер идет на рекордной серии из 32 выигранных партий подряд на «Мастерсах».

