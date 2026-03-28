  • Соболенко и Синнер – первая пара игроков, вышедшая в финал обоих турниров «Солнечного дубля» без потери сета
Соболенко и Синнер – первая пара игроков, вышедшая в финал обоих турниров «Солнечного дубля» без потери сета

Арина Соболенко и Янник Синнер вышли в финалы турниров в Индиан-Уэллс и Майами, не проиграв ни одной партии.

Это первый случай в истории, когда игроки из ATP и WTA  в один год дошли до решающего матча обоих турниров без потери сета.

В целом за два турнира Соболенко проиграла лишь один сет – Елене Рыбакиной в финале Индиан-Уэллс, а Синнер идет на рекордной серии из 32 выигранных партий подряд на «Мастерсах».

«#####, он бьет 180 км/ч». Синнер вогнал Зверева в грусть

Соболенко так сурова, что уничтожила даже Рыбакину – главную соперницу в 2026-м

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
Янник и финал без потери сета заберёт
Два брата, один на массе и на стероидах, второй на СДВшках
