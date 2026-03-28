Синнер о финале против Лехечки: «Он очень агрессивный игрок – условия в Майами для него идеальны»

Янник Синнер: корты очень подходят под стиль игры Лехечки.

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Иржи Лехечкой в финале «Мастерса» в Майами .

«Эти корты определенно очень подходят под его стиль игры. Он бьет очень плоско и справа, и слева, отлично подает.

Он очень агрессивный игрок – условия в Майами для него идеальны. Я постараюсь сделать все возможное. Финалы – это одно, полуфиналы – другое. Чем дальше идешь по сетке, тем больше напряжения чувствуешь, и это нормально.

Мне нравится оказываться в таких ситуациях. Но сейчас мой главный приоритет – восстановление. Сегодня был очень тяжелый матч, так что выходной будет очень важен. Надеюсь, к воскресенью я буду готов», – сказал Синнер на пресс-конференции.

