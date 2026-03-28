Зверев – в ответ на слова Синнера, что он хорошо сыграл в 1/2 финала: «Этого все равно было недостаточно»
Зверев пообщался с Синнером после полуфинала «Мастерса» в Майами.
Янник Синнер и Александр Зверев по-немецки поговорили у сетки после полуфинала в Майами – 6:3, 7:6(4).
Синнер: «Ты хорошо сыграл».
Зверев: «Этого все равно было недостаточно».
Итальянец седьмой раз подряд победил Зверева и повел в личке 8:4.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Смэшем на решающем тае заруинил все надежды Саша, а так второй сет провел здорово.
