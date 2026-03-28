  • Иванишевич о критике в адрес Циципаса на «Уимблдоне»: «Все, что я сказал, было правдой, а затем подтвердилось»
2

Иванишевич о словах про форму Циципаса: все это было правдой.

Горан Иванишевич высказался о критике в адрес Стефаноса Циципаса и работе с Артуром Фисом.

– Вы не сдерживались на «Уимблдоне», когда говорили о Циципасе – сказали, что не работали с более неподготовленным игроком. Значит ли это, что ваше сотрудничество завершилось уже тогда, или это действительно то, что он слышал каждый день, и поэтому так отреагировал?

– Я понял это после второго дня нашей тренировки. Когда он приехал в Загреб пробовать ракетки, я понял, что ничего не выйдет. В конце концов, я ничего плохого не сказал. Все это было правдой, а затем подтвердилось.

Я сказал после «Уимблдона», чтобы он взял четыре месяца отдыха, потому что дело было не только в физической неподготовленности, но и в ментальной усталости.

– Рады видеть вас в штабе Артура Фиса. Сотрудничество началось через еще одного хорватского тренера – Ивана Цинкуша. Как проходит работа с Артуром?

– Все отлично. Артур – один из самых талантливых теннисистов. До травмы он был 14-м в мире. К сожалению, Фис пропустил семь месяцев, но он будущее тенниса. Я вижу его в топ-5. Надеюсь, это скоро случится, но он не испытывает давления.

Мне очень нравится этот проект – впервые сотрудничаю с таким молодым игроком, и это всегда было моей мечтой. Конечно, есть над чем работать, но пока все супер.

– Вы смотрели матч Фиса и Циципаса [в Майами]?

– Не смотрел, они играли достаточно поздно, но был сильно удивлен. Я ожидал, что Фис выиграет, потому что играет хорошо, но 6:0, 6:1 при нынешнем уровне тенниса...

Для такого результата один должен играть катастрофически плохо, а другой – невероятно хорошо. Наверное, было и то, и другое. Мы идем от матча к матчу. Главное, чтобы он был здоров и все шло хорошо.

Стефанос Циципас стал посредственностью. Что разрушило его карьеру?

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Sportklub
Иванишевичу надо отпустить какие-то обиды на Стефана

С его стороны в прессе говорить такое про подопечного было крайне непрофессионально, он однозначно был неправ, что потащил все, чем был недоволен, в прессу

А он пытается всем доказать, что он прав, зачем? сделал ошибку, извинись лучше или хотя бы не продолжай выяснять отношения публично...
Ответ Skip
Удивительно, конечно. Истории уже почти год, а всё никак не успокоится Иванишевич.
Синнер о финале против Лехечки: «Иржи очень агрессивный игрок – условия в Майами для него идеальны»
3 минуты назад
Майами (WTA). Финал. Соболенко встретится с Гауфф
43 минуты назад
Зверев – в ответ на слова Синнера, что он хорошо сыграл в 1/2 финала: «Этого все равно было недостаточно»
сегодня, 12:01Фото
Иванишевич собрал идеального игрока – у Кириоса лучшая подача, у Надаля – форхенд, у Джоковича – бэкхенд
сегодня, 10:41
Кербер и Иванович сыграют выставочный матч в Бад-Хомбурге
сегодня, 10:12
Гауфф об аналоге термина «папочка» в женском туре: «Может, «госпожа»? Не знаю, у нас такого нет»
сегодня, 09:38
Хьюстон (ATP). Шелтон и Тиафу начнут со второго круга, действующий чемпион Бруксби стартует матчем с Макдональдом
сегодня, 08:19
Лехечка – на вопрос, может ли он играть еще лучше: «Всегда есть пространство для прогресса»
сегодня, 07:57
Сегодня день рождения Стэна Вавринки
сегодня, 07:07
Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Для меня главное – показывать лучший теннис на «Шлемах» и «Мастерсах»
сегодня, 06:47
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
вчера, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
