Иванишевич о критике в адрес Циципаса на «Уимблдоне»: «Все, что я сказал, было правдой, а затем подтвердилось»

Иванишевич о словах про форму Циципаса: все это было правдой.

Горан Иванишевич высказался о критике в адрес Стефаноса Циципаса и работе с Артуром Фисом .

– Вы не сдерживались на «Уимблдоне», когда говорили о Циципасе – сказали, что не работали с более неподготовленным игроком. Значит ли это, что ваше сотрудничество завершилось уже тогда, или это действительно то, что он слышал каждый день, и поэтому так отреагировал?

– Я понял это после второго дня нашей тренировки. Когда он приехал в Загреб пробовать ракетки, я понял, что ничего не выйдет. В конце концов, я ничего плохого не сказал. Все это было правдой, а затем подтвердилось.

Я сказал после «Уимблдона», чтобы он взял четыре месяца отдыха, потому что дело было не только в физической неподготовленности, но и в ментальной усталости.

– Рады видеть вас в штабе Артура Фиса. Сотрудничество началось через еще одного хорватского тренера – Ивана Цинкуша. Как проходит работа с Артуром?

– Все отлично. Артур – один из самых талантливых теннисистов. До травмы он был 14-м в мире. К сожалению, Фис пропустил семь месяцев, но он будущее тенниса. Я вижу его в топ-5. Надеюсь, это скоро случится, но он не испытывает давления.

Мне очень нравится этот проект – впервые сотрудничаю с таким молодым игроком, и это всегда было моей мечтой. Конечно, есть над чем работать, но пока все супер.

– Вы смотрели матч Фиса и Циципаса [в Майами]?

– Не смотрел, они играли достаточно поздно, но был сильно удивлен. Я ожидал, что Фис выиграет, потому что играет хорошо, но 6:0, 6:1 при нынешнем уровне тенниса...

Для такого результата один должен играть катастрофически плохо, а другой – невероятно хорошо. Наверное, было и то, и другое. Мы идем от матча к матчу. Главное, чтобы он был здоров и все шло хорошо.

