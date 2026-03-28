Иванишевич собрал идеального игрока – у Кириоса лучшая подача, у Надаля – форхенд, у Джоковича – бэкхенд
Чемпион «Уимблдона»-2001 Горан Иванишевич в интервью Sportklub собрал идеального теннисиста.
● Подача – Ник Кириос.
● Форхенд – Рафаэль Надаль.
● Бэкхенд – Новак Джокович.
● Прием – Андре Агасси.
● Игра у сетки – Роджер Федерер.
● Скорость – Карлос Алькарас.
● Психологическая устойчивость – Янник Синнер.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Sportklub
Форхэнд - Денис Шаповалов
Бэкхэнд - Стефанос Циципас
Прием - Джон Изнер
Игра у сетки - Карен Хачанов
Скорость - Давид Феррер
Психологическая устойчивость - Андрей Рублев