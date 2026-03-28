  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Иванишевич собрал идеального игрока – у Кириоса лучшая подача, у Надаля – форхенд, у Джоковича – бэкхенд
7

Иванишевич собрал идеального игрока – у Кириоса лучшая подача, у Надаля – форхенд, у Джоковича – бэкхенд

Иванишевич считает Кириоса игроком с лучшей подачей.

Чемпион «Уимблдона»-2001 Горан Иванишевич в интервью Sportklub собрал идеального теннисиста.

● Подача – Ник Кириос.

● Форхенд – Рафаэль Надаль.

● Бэкхенд – Новак Джокович.

● Прием – Андре Агасси.

● Игра у сетки – Роджер Федерер.

● Скорость – Карлос Алькарас.

● Психологическая устойчивость – Янник Синнер.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Sportklub
logoНик Кириос
logoГоран Иванишевич
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoРоджер Федерер
logoКарлос Алькарас
logoАндре Агасси
logoЯнник Синнер
logoATP
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подача - Рафаэль Надаль
Форхэнд - Денис Шаповалов
Бэкхэнд - Стефанос Циципас
Прием - Джон Изнер
Игра у сетки - Карен Хачанов
Скорость - Давид Феррер
Психологическая устойчивость - Андрей Рублев
Ответ Станислав Тельных
В этом списке идеально всё, но в плане скорости я думаю стоило выбрать Иво Карловича
Вот если бы Горан всё делал, как ставит подачу, был бы лучше тренер в мире. А так, психологическая устойчивость - Янник Синнер
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
