Кербер и Иванович сыграют выставочный матч в Бад-Хомбурге

Бывшие первые ракетки мира Анжелик Кербер и Ана Иванович проведут выставочный матч перед стартом турнира в Бад-Хомбурге. Игра состоится 20 июня.

Немка завершила карьеру после Олимпиады-2024, а в прошлом году стала директором WTA 500 в Германии.

Иванович ушла из тенниса в конце сезона-2016.

