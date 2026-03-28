Кербер и Иванович сыграют выставочный матч в Бад-Хомбурге
Бывшие первые ракетки мира Анжелик Кербер и Ана Иванович проведут выставочный матч перед стартом турнира в Бад-Хомбурге. Игра состоится 20 июня.
Немка завершила карьеру после Олимпиады-2024, а в прошлом году стала директором WTA 500 в Германии.
Иванович ушла из тенниса в конце сезона-2016.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennisnet.com
